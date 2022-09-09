Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu

09.09.2022 01:28
Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor'la anlaştığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor'la anlaştığını duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Kerim'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesindeki bilgiye göre de Kerim Alıcı, Atakaş Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kaynak: AA

Kerim Alıcı, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu - Son Dakika

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