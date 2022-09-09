Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Kerim'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kerim Alıcı, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu - Son Dakika

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