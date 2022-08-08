Ali Akman, Göztepe'de - Son Dakika
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Ali Akman, Göztepe'de

08.08.2022 04:52
Ali Akman, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Ali Akman'ı kadrosunu kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Ali Akman'ı kadrosunu kattığını açıkladı.

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Çolak'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta olan, genç oyuncu Ali Akman'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladık. Ali Akman'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 20 yaşındaki hücum oyuncusu imzanın ardından Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe atkısı ile poz verdi.

Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de geçiren Akman, Hollanda Lig'inde 28 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 6 gol attı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ali Akman, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Akman, Göztepe'de - Son Dakika

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