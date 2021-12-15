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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0

15.12.2021 21:02
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Enes Keskin'in pasında Tuzlaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Dibba'nın ceza sahası içerisine sol taraftan girip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten sekerek kale önünde boşta kaldı. Topu Tuzlaspor savunması kornere gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Taşkın İlter'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bulut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Mezague'nin kısa düşen pasında araya girerek topu kazanan Valente'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Valente'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta bu kez Mohammed çizgi üzerinde omzuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

56. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Tuzlaspor yarı sahası ortalarında topla buluşan Dibba'nın sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada sağ taraftan Uğur Akdemir'in pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Dibba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarptıktan sonra kaleci Mikulic kornere çeldi.

86. dakikada İsmail Konuk'un Timur Temeltaş'a yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan İsmail Konuk ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Uğur Akdemir xx, Mezague xx, Mohammed xx, Bülent Uzun xx, Taşkın İlter xxx (Mikail Okyar dk. 61 x), Caner Hüseyin Bağ xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 88 ?), Enes Keskin xxx (Gökcan Kaya dk. 88 ?), Timur Temeltaş xx, Dibba xxx (Stancu dk. 88 ?), Umut Bulut xxx (Erencan Yardımcı dk. 73 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kemal Tokak, Mehmet Uslu, Enes Ersoy Öztürk, Mete Demir

Teknik Direktör: Zafer Turan

Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan Kartal xx (İbrahim Has dk. 80 ?), İsmail Konuk x, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Diack xx, Bardhi xx, Tayfun Erdoğan xx (Aykut Çeviker dk. 67 x), Safa Kınalı xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 67 x), Selçuk Alibaz xx (Kutay Kurt dk. 85 ?), Valente xx

Yedekler: Angeler, Umut Can Kanber, Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Umut Bulut (dk. 51), Dibba (dk. 56) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: İsmail Konuk (dk. 86) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Diack (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0

Umut Bulut, Tuzlaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika Spor


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