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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1

20.11.2021 21:08
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 1-0 skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 1-0 skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Lima ceza sahası önüne topu Tshibola'ya bıraktı. Tshibola'nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

38. dakikada sağ kanatta Sedat Şahin'in pasını Bardhi ceza sahası içine sürdü. Kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Bardhi topu ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içinden açtığı orta Bardhi ile buluştu. Sağ çaprazdan topa vuran Barhi'nin şutunu kaleci Übeyd Adıyaman çeldi.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan Mert, Barış Alıcı ile duvar pası yaparak vuruş yaptı. Metehan'ın şutunu kaleci dışarı çıkarttı.

88. dakika Rahmi Anıl Başaran'ın sol çaprazdan açtığı ortaya Ahmet Yazar sert şutunda top auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Burak Cansız xx, Mehmet Ali Özer xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Gökhan Gül xx, Metehan Mert xx, Kazenga xx (Bieliaev dk. 76 x), Kerem Can Akyüz xx (Muhammed Bayır dk. 90+1?), Dmytro xx (Sallalich dk. 90+1 ?), Aksel Aktaş xx (Arda Kızıldağ dk. 65 x), Barış Alıcı xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+1 ?), Lima xx, Tshibola xx, Eleke xx

Yedekler: Ramazan Köse, Ulusoy Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahin Dere

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet Asatekin xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Diack xx, Sedat Şahintürk xx, Bardhi xx, Tayfun Aydoğan xx (Ahmet Yazar dk. 71 x), Selçuk Alibaz xx (Valente dk. 85 ?), Safa Kınalı xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 62 x)

Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Gökhan Akkan, Mustafa Emre Can, Onay Kutay Kurt

Teknik Sorumlu: Şenol Fidan

Gol: Bardhi (dk. 38) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Tuzlaspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1

Gençlerbirliği, Tuzlaspor, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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