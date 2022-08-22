Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından - Son Dakika
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Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

22.08.2022 02:14
Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Erzurum FK 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Turgay Altay, "Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Erzurum FK 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Turgay Altay, "Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz." dedi

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçtan galip olarak ayrılmayı çok istediklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Göztepe, büyük takım oyunu oynamak zorunda ve içeride, dışarıda bütün rakiplerine karşı oynayabilecek güçte. Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz. Rakipler bunu engellemeye çalışsa da maçın sonuna kadar, kaybetsek de kendi oyunumuzu oynayarak kaybetmeliyiz. Maçın ilk yarısında enerji ve coşku, her şey yolundaydı. Fakat topun ritmini artırmak istemeyen bir rakip vardı. Bunun neticesinde oyun çok durdu ve soğudu. Bir türlü oyuna giremedik. Bizim kendi oyunumuzu oynamak için rakibin tuzağına düşmememiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte özellikle iç sahada bu taraftarla tutkuyla son topa kadar mücadele eden taraftarımızla birlikte çok daha iyi oyunlar oynayacağız."

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer da Göztepe deplasmanının kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.

Maça dengeli başladıklarını anlatan Bilazer, "Defansın arkasına atılan golle Göztepe bize sıkıntı çıkardı. İkinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmek zorundaydık. Yaptığımız değişiklikler ofansif gücümüzü artırmak yönündeydi ve takım doğru reaksiyon gösterdi. Skoru dengeledikten sonra galibiyete yakın taraf bizdik. İki maçta 4 puan kaybımız var. Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir." dedi.

Bilazer, sakat ve antrenmanı eksik oyuncuların da takıma dönmesiyle daha iyi bir takım olacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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