Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası yarın tek maçla başlayacak

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor- Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor- MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor- Altınordu (Eyüp)
13.30 Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
Kaynak: AA
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