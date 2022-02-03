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Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

03.02.2022 12:12
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Balıkesirspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

16.00 Bursaspor- Altınordu: Bülent Birincioğlu

19.00 Altaş Denizlispor- Eyüpspor: Burak Şeker

6 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Manisa FK: Tarık Güldal

16.00 Nasadoge Menemenspor- Adanaspor: Ozan Ergün

19.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Onur Özütoprak

7 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor- Beypiliç Boluspor: Can Cengiz

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Cumartesi, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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