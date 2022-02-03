Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor- Balıkesirspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
16.00 Bursaspor- Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor- Eyüpspor: Burak Şeker
6 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Manisa FK: Tarık Güldal
16.00 Nasadoge Menemenspor- Adanaspor: Ozan Ergün
19.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Onur Özütoprak
7 Şubat Pazartesi:
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor