Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

07.05.2022 11:41
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından gözler, play-off ve düşme hattındaki takımların mücadelesine çevrildi.

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından gözler, play-off ve düşme hattındaki takımların mücadelesine çevrildi.

Play-off mücadelesi veren takımların yanı sıra düşme hattındaki ekipler de umutlarını korumak için yarın 36. hafta mücadelesinde rakiplerinin karşısına çıkacak

Bir ekibin daha play-off sonunda Süper Lig'e yükseleceği ligde, 36. hafta maçları öncesi 57'şer puana sahip İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi.

Bu iki takımın dışında 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor, son 3 haftaya play-off için avantajlı durumda girdi.

Eyüpspor'un 4 puan gerisindeki Yılport Samsunspor'un yanı sıra 46 puanda olan Tuzlaspor ile maç fazlası ile aynı puana sahip Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Yarın Eyüpspor'u konuk edecek Tuzlaspor, rakibine mağlup olduğu takdirde play-off umutlarını yitirecek.

Düşme hattında kritik karşılaşmalar

Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ve 3 takımın daha veda edeceği ligde 38'er puanlı NasaDoge Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor düşme hattında bulunuyor.

Ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

Düşme hattını ilgilendiren önemli müsabakalarda Altaş Denizlispor, NasaDoge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek.

36. hafta programı

MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor- Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

YORUMLAR
500
Şanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyor Şanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyor Samsunspor, play-off şansını değerlendirmek istiyor Samsunspor, play-off şansını değerlendirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Eyüpspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement