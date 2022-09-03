Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Erzurumspor FK: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Erzurumspor FK: 1

03.09.2022 18:36
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada orta sahada topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında Hasek topla birlikte ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Mehmet Coşkun'un ceza sahasına yaptığı ortada Gökkan Akkan kafayla topu penaltı noktasına doğru indirirken, Adeniyi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

12. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla kenara gelip pozisyonu izlerken, kafa topunda Mustafa Akbaş'ın elle oynadığını değerlendirerek penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltıda topun başına geçen Adeniyi, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

32. dakikada savunma arkasına sarkan Adeniyi, müsait durumdaki Savic'e pasını aktardı. Savic'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Muhammed duran topta pasını ceza yayı üzerindeki Adeniyi'ye aktardı. Adeniyi'nin şutunda savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim Has, kaleci Göktuğ'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

60. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Savic, ceza sahası sol çaprazında pasını Yahaya'ya aktardı. Yahaya'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdoulaye Cisse, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

88. dakikada Kevin Mata'nın ara pasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtırken kaleye giden topu Cengizhan ayağıyla uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mustafa Emre Can xx, Gökhan Akkan xxx, İbrahim Has xxx, Mehmet Coşkun xx, Muhammed Demirci xx (Mustafa Aydın dk. 87 ?), Abdoulaye Yahaya xxx, Abdoulaye Cisse xx, Bünyamin Yürür xx, Stefan Savic xx (Süleyman Luş dk. 67 xx), Adeniyi xxx (Kevin Mata dk. 82 ?)

Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Erdinç Altınaş, Olatunbosun, Umut Can Kanber, Furkan Zorba, Kerem Korkmaz

Teknik Sorumlu: Eren Şafak

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş x, Orhan Ovacıklı xx, Batuhan Artarslan x, Mustafa Akbaş x, Cengizhan Bayrak xx, Martin Hasek xx, Estrela xx, Sefa Akgün x (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 76 xx), Eren Tozlu xx (Fırat Şaşi dk. 81 ?), Süleyman Koç x (Celal Hanalp dk. 71 xx), Mikhail Rosheuvel x (Muhammed Özhan dk. 46 x)

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Eren Tozlu, Özgür Sert, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz

Teknik Sorumlu: Uğur Bayarslan

Goller: Hasek (dk. 5) (Erzurumspor FK), Adeniyi (dk. 9 ve 13 pen.), İbrahim Has (dk. 43), Abdoulaye Cisse (dk. 60) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Özhan, Cengizhan Bayrak, Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi (Erzurumspor FK), İbrahim Has, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
PFDK'dan Valencia'ya 1 maç ceza PFDK'dan Valencia'ya 1 maç ceza Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Erzurumspor FK: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Erzurumspor FK: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement