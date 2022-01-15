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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2

15.01.2022 21:20
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili çıktı. Diop'un sürükleyip araya bıraktığı topta Pereira kaleyi çaprazdan gördü. Pereira'nın şutunda top önce savunmaya çarptı ardından kaleci Akın kontrolü sağladı.

33. dakikada Ankaragücü'nde Şahverdi Çetin uzaktan kaleyi yokladı. Kocaelispor savunmasına çarpan top kaleci İsmet'i kontrpiyede bırakıp ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Kocaelisporlu Cisse rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

39. dakikada Kocaelispor savunmasının uzun vurduğu topta Ankaragücü ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. M. Pereira önüne düşen topa gelişine sert bir şut vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Ankaragücü, kaleyi karşıdan gören tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.

86. dakikada Ankaragücü'nde Mehmet Murat Uçar, sağ kanatta kendi başlattığı atakta rakiplerini tek tek ekarte ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İsmet'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Orkun Aktaş xx, Özcan Sultanoğlu xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, A. Cisse x, Diogo Coelho xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Mehmet Taş xx, G. Mandjeck xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 87 ?), M. Diop xx, Yiğitali Bayrak xx (Dino Ndlovu dk. 59 xx), I. Rasheed xx, M. Pereira xxx (Semih Karadeniz dk. 77 x)

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Hermenegildo Paulo dk. 76 x), Yusuf Abdioğlu xx, Yasin Güreler xx, Mehmet Murat Uçar xxx, Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 60 x), İshak Çakmak xx (Abdullah Durak dk. 60 xx), Aatif Chahechouhe xx (Ariyibi dk. 76 x), Eren Derdiyok xx, G. Zahid xx (Cem Ekinci dk. 84 ?)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Geraldo, Atakan Dama

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: M. Pereira (dk. 39) (Kocaelispor), Şahverdi Çetin (dk. 33), Mehmet Murat Uçar (dk. 86) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: A. Cisse (dk. 34) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: G. Mandjeck, M. Diop (Kocaelispor), Yasin Güreler (MKE Ankaragücü) - KOCAELİ

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2

YORUMLAR
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Mehmet Murat Uçar, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 MKE Ankaragücü: 2 - Son Dakika
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