Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1

20.03.2022 15:33
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanat son çizgiden Diallo'nun ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Erhan'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Diallo'un pasıyla topla buluşan Hakan Barış'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45+2. dakikada Erdem'in sol kanattan ortaladığı topu savunma kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak tekrar Erdem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55. dakikada sağ kanattan Erhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış'ın altıpas içerisinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

79. dakikada Erdem'in ceza sahası çizgisinin yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Ankaragücü'nde topu önünde bulan Ariyibi'nin düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek xx, Gökhan Memişoğlu xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Manisa FK: Birkan xx, Muhamet Taha xx, Landre xx, Sadi xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Yasin Pehlivan dk. 70 xx), Gakpa xx, Hakan Barış xxx (Selim dk. 90+2 xx), Erhan xx (Andre Sousa dk. 84 ?), Diallo xx (Tabekou dk. 70 xx), Ozegovic x (Okan dk. 70 xx)

Yedekler: Samet, Selim, Yiğit, Arda, Özgür, Bedirhan

Teknik Direktör: Turgay Altay

MKE Ankaragücü: Akın xx, Erdem xx, Yusuf xx, Sinan xx, Yasin Güreler xx, Zahid x (Ali Kaan dk. 72 xx), Abdullah xx, Geraldo x (Chahechouhe dk. 61 xx), İshak x (Şahverdi dk. 61 xx), Murat x (Ariyibi dk. 61 xxx), Owusu x (Eren dk. 45 xx)

Yedekler: Bahadır, Hakan Öztürk, Alperen, Atakan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Altındağ

Goller: Hakan Barış (dk. 55) (Manisa FK), Ariyibi (dk. 90+1) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Çağrı, Landre, Andre Sousa, Yasin Pehlivan, Hakan Barış (Manisa FK), Ali Kaan (MKE Ankaragücü) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1

YORUMLAR
500
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır MKE Ankaragücü, Manisa FK maçına hazır MKE Ankaragücü, Manisa FK maçına hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 - Son Dakika
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