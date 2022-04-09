Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 MKE Ankaragücü: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Owusu Kwabena'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aatif'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Antonio Mrsic'in kafa vuruşunda kaleci Akın topu kornere çeldi.

32. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Yacine Bammou, ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Kalesinden çıkan Akın'dan sıyrılan Bammou, bekletmeden yaptığı vuruşta, Akın'ın üzerinden topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada sağ taraftan Onur Ayık'ın ortasında Mrsic'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

51. dakikada Ümraniyespor savunmasından topu kapan Murat Akça, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

53. dakikada ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Onur, Yusuf tarafından düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

54. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

74. dakikada sağ taraftan Şahverdi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya Sinan'ın kafası direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ariyibi, topu içeri çevirdi. Yasin Güreler'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk xx Baran Eraslan xx Ali Can Alp xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Serkan Göksu xx (Mustafa Eser dk. 76 x), Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 76 x), Oğuz Gürbulak xx Kartal Kayra Yılmaz xx, Antonio Mrsic xxx (Stefano Napoleoni dk. 63 xx), Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 85 ?), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 85 ?), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Orkun Özdemir, Fatih Yiğit Şanlitürk, Atakan Üner, Atalay Babacan, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Gboly Ariyibi dk. 63 x), Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osman xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx (Cem Ekinci dk. 75 x), Ghayas Zahid xx (Kaan Güneren dk. 46 xx), İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 57 xx), Murat Uçar xx, Owusu Kwabena xx, Aatif Chahechouhe xxx (Geraldo dk. 57 xx)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Hakan Öztürk, Alperen Babacan, Atakan Dama, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Altındağ

Goller: Aatif (dk. 10), Yasin Güreler (dk. 83) (MKE Ankaragücü), Yacine Bammou (dk. 32), Mrsic (dk. 54 pen.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Owusu Kwabena (dk. 43) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Ercan Coşkun, Mustafa Eser, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor), Erdem Özgenç, Murat Uçar (Ankaragücü) - İSTANBUL