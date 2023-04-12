Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı

12.04.2023 17:59
Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Samsunspor-Tuzlaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin futbolcusu Bünyamin Yürür, oyundan çıkmayı kabul etmedi. Oyuna girmeye hazırlanan futbolcu ise doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Spor Toto 1. Lig'in 32'nci haftasında lider Samsunspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Awuku'nun kendi ağlarına gönderdiği gol, Samsunspor'a galibiyeti getirdi. Oyunun sonlarında yaşanan olay ise maça damga vurdu. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı'nın Bünyamin'i oyundan almak istemesiyle kriz çıktı.

Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

KENARA GELMEDİ

75'te oyuna girer Bünyamin Yürür için 89'da tabela yandı. 14 dakika önce sahaya sürülen futbolcu, oyundan çıkmadı. Kenara tepki gösteren Bünyamin, itirazlara rağmen kararının arkasında durdu ve değişikliğe engel oldu.

Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Değişiklik gerçekleşmeyince oyuna girmeye hazırlanan Imbula doğrudan soyunma odasına gitti.

YORUMLAR
500
Tuzlaspor, Samsunspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi Tuzlaspor, Samsunspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi
18:47 Fenerbahçe'den ezeli rakibine gönderme: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz
18:20 Gençlerin kuş aşkı faciayla sonuçlandı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
18:16 Galatasaray büyük düşünüyor! Erden Timur'dan çok ses getirecek proje: Bu kulüpleri ya alacağız ya ortak olacağız
17:53 Bizzat bakan teslim etti! Yurt dışına giden ikinci Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı'na hediye edildi
18:03 G.Saray büyük oynuyor! Erden Timur çılgın projeyi anlattı: Bu kulüpleri ya alacağız ya ortak olacağız
17:47 Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı
17:43 Batman'da AK Parti adayları için şatafatlı karşılama
17:41 Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı
17:29 Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 19:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement