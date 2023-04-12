Samsunspor-Tuzlaspor maçında garip olay! Oyuncu değişikliğini reddeden futbolcu sahadan ayrılmadı

Spor Toto 1. Lig'in 32'nci haftasında lider Samsunspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Awuku'nun kendi ağlarına gönderdiği gol, Samsunspor'a galibiyeti getirdi. Oyunun sonlarında yaşanan olay ise maça damga vurdu. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı'nın Bünyamin'i oyundan almak istemesiyle kriz çıktı.

KENARA GELMEDİ

75'te oyuna girer Bünyamin Yürür için 89'da tabela yandı. 14 dakika önce sahaya sürülen futbolcu, oyundan çıkmadı. Kenara tepki gösteren Bünyamin, itirazlara rağmen kararının arkasında durdu ve değişikliğe engel oldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Değişiklik gerçekleşmeyince oyuna girmeye hazırlanan Imbula doğrudan soyunma odasına gitti.