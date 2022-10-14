Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor 'u konuk ettiği müsabakayı 3-2'lık skor ile mağlup etti.

Kaynak: İHA

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