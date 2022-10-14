Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

14.10.2022 21:08
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk ettiği müsabakayı 3-2'lık skor ile mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk ettiği müsabakayı 3-2'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Fer'in sağ kanattan ortasında defanstan seken topta ceza sahası dışında buluşan Lusamba'nın vuruşu ağlara gitti. 2-0

57. dakikada Cemali Sertel'in soldan ortasında Wright kafayla topu filelere yolladı. 2-1

63. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

69. dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Fer'in vuruşunu kaleci Alperen kurtardı. Ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde Doumbia topu ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada Mustafa Erdilman defansın arkasına gönderdiği topta, arkaya sarkan Wright düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Kısal xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Runarsson xxx, Rassoul xx (Balkovec dk. 88 ?), Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xxx, Lusamba xx (Doumbia dk. 68 xx), Yusuf Özdemir xx, Fer xx, Candeias xxx (Zinedine Ferhat dk. 76 x), Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 68 xx), Efecan Karaca xxx (Oğuz Aydın dk. 76 xx), Ahmed Hassan xxx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Diedhiou, Eduardo, Targhalline, Pereira

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Cemali Sertel xx (Floranus dk. 76 x), Ömer Toprak xx, Luyindama xx, Bünyamin Balcı xx, Ufuk Akyol xx (Mustafa Erdilman dk. 84 ?), Fredy xx (Hakan Özmert dk. 76 xx), Gökdeniz Bayraktar xx (Larsson dk. 46 xx), Ghacha xx (Sinan Gümüş dk. 76 xx), Adriano xx, Wright xxx

Yedekler: Kağan Arıcan, Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mehmedi, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Ahmed Hassan (dk. 44), Lusamba (dk. 51), Doumbia (dk. 70) (Alanyaspor), Wright (dk. 57 ve 87) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Doumbia (Alanyaspor), Ghacha, Hakan Özmert (Antalyaspor) - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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