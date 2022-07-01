Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika

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