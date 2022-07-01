Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak

01.07.2022 18:42
Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da belli olacak - Son Dakika
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