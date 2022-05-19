Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor

19.05.2022 10:57
Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakalarında yarın 20.00'de Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray ve Gaziantep FK- Çaykur Rizespor maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun son haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay- Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

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Kaynak: AA

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