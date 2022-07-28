Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i transfer etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i transfer etti

28.07.2022 23:11
Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i renklerine dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i renklerine dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunan Magomed Ozdoev, son 5 sezonu Zenit'te geçirdi. Magomed Ozdoev, Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'da da forma giydi.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i transfer etti - Son Dakika
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