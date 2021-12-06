Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk Yarı)

Goller: Jahovic (dk. 39 pen. ve 45+4)(Göztepe)

45+1. dakikada orta alandan atak yapan Gaziantep FK'da, Dicko ceza sahası yayının üzerinden sert vurdu, savunmaya temas eden top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Göztepeli Jahovic, Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

34. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de Murat Paluli 'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Lourency'nin pozisyonunda kaleci Günay, sağ direk dibine uzanarak topun sahibi oldu.

33. dakikada sağ taraftar Maxim 'le köşe vuruşu kullanan Gaziantep FK'da ceza sahası içerisinde yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirse de meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

13. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Arslanagic'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra çizgiye inerek altı pas çizgisinin önünde bulunan Lourency'e pas verdi, Lourency'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

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