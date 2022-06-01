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Spor Toto Süper Lig için son şutlar

01.06.2022 10:03
Spor Toto Süper Lig için son şutlar

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor yarın karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor yarın karşı karşıya gelecek. İki takım bu sezon oynadığı iki karşılaşmada da 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor yarın saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak. Kazanan takım, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'dan sonra bu sezon Süper Lig'e çıkacak 3. ve son takım olacak.

Bandırmaspor sezonu 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 62 puanla 3. sırada tamamladı. Bandırma'yı Teknik Direktör Mustafa Gürsel çalıştırıyor.

İstanbulspor da 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 60 puanla 2021-2022 sezonunu 4. sırada bitirdi. Sarı-siyahlılarda ise takımın başında Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz bulunuyor.

TAKIMLARIN FİNAL YOLU

Bandırmaspor, play-off yarı finalinde Eyüpspor ile mücadele etti. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kaybeden Bandırma, rövanşta sahasında 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

İstanbulspor ise play-off yarı finalinde BB Erzurumspor ile eşleşti. Deplasmandaki müsabakada 4-2 gibi avantajlı bir skorla galip gelen İstanbul temsilcisi evinde rakibine 1-0 kaybetse de ilk maçın avantajından dolayı adını finale yazdırdı.

Bandırmaspor ile İstanbulspor, bu sezon ligde oynadığı iki karşılaşmada da yenişemedi. İstanbul'daki ve Bandırma'daki maçlar 0-0 berabere sona erdi.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Sarper Barış Saka ve Kemal Yılmaz görev yapacak.

(Oğuzhan Ort - İHA)

Spor Toto Süper Lig için son şutlar
Spor Toto Süper Lig için son şutlar

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Kaynak: İHA

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