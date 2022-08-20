Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

20.08.2022 20:24
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Adekugbe'nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet'in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx

Hatayspor: Erce xx, Sam Adekugbe xx, Falette x, Vranjes xx, Kamil Ahmet x, Aabid xx, Riberio xx, Musa x, Saint Louis xx, Lobjanidze xxx, El Kaabi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Selimcan Temel, Kevin Varga, Sadık Baş, Mohammed Kamara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xxx, Jevtovic xx, Mustafa xx, Maxim xx, Furkan xxx, Markovic xxx, Figueiredo xxx

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Valmir Veliu, Tomas Pekhart

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Figueiredo (dk. 7) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 31) (Hatayspor)

Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - HATAY

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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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