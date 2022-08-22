Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Oğuzhan Berber'in pasında topu alan Jetmir Topalli'nin ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un pasında topu alan Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Muriç'in pasında sol kanatta topu alan Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışında kaleci David Jensen'i çalımlayıp ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ön direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
41. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu kale önünde alan Jetmir Topalli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
43. dakikada ceza sahası içinde Melih Kabasakal'ın Pavicic'e yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir meşin yuvarlağı kaleci David Jensen'in ters köşesinden ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Mehmet Emin Tuğral xx
İstanbulspor: David Jensen x, Oğuzhan Berber x, Okan Erdoğan x, Mehmet Yeşil x, Tuncer Duhan Aksu x, Ali Yaşar x, Muammer Sarıkaya x, Melih Kabasakal x, Jetmir Topalli xx, Valon Ethemi xx, İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alp Arda, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, Abdullah Dijlan Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Amir Hadziahmetovic xx, Endri Çekiçi xxx, Robert Muric xx, Zymer Bytyqi xxx, Domagoj Pavicic xx, Muhammet Demir xxx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Amar Rahmanovic, Soner Dikmen, Uche Ikpeazu, Adem Eren Kabak, Michalak, Bruno Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Endri Çekiçi (dk. 29), Muhammet Demir (dk. 44 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz (Konyaspor)
(Oğuzhan Ort - Samet Yalçın/İHA)
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika