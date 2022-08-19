Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

19.08.2022 21:26
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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