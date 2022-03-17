Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

17.03.2022 12:52
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Demir Grup Sivasspor- Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK- Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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