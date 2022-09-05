Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

05.09.2022 00:16
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası dışından Fredy'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

61. dakikada Cemali Sertel'in kaptırdığı topta Hajradinovic'in pasında Eyserric, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Topa müdahale etmek isteyen Cemali Sertel, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2

76. dakikada Ghacha, ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı kale önüne kadar getirdi. Ghacha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

90+6. dakikada Boffin ile karşı karşıya kalan Bohoken'in vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı elleriyle kornere gönderdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Özgür Ertem xx, Hakan Karabalcık xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx (Sinan Gümüş dk. 79 x), Veysel Sarı xx, Kudryashov xx (Cemali Sertel dk. 59 xx), Güray Vural xx, Fernando Martins xx, Fredy xx, Soner Aydoğdu xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 45 xx), Sam Larsson xx (Ghacha dk. 45 xx), Luiz Adriano xx (Hakan Özmert dk. 67 xx), Haji Wright xx

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Amar, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Groavac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Turgay Gemicibaşı xx (Aytaç Kara dk. 66 xx), Eysseric xx (Jeffrey Kevın dk. 90 x), Mamadou Fall xx (Yunus Mallı dk. 88 x), Celina xx (Ahmet Emin Engin dk. 66 xx), Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Oğuzhan Efe, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Hadergjonaj (dk. 45+4), Cemali Sertel (dk. 61 k.k.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Mortadha, Celina, Hajradinovic, Ahmet Emin Yıldırım (Kasımpaşa), Hakan Özmert, Güral Vural (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Fredy (dk. 90) (Antalyaspor) - ANTALYA

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Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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