İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven - Son Dakika
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İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven

30.07.2022 16:51
İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.

İstanbulspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-siyahlılar New York RB takımından deneyimli eldiven David Jensen'i kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Jensen, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. David Jensen, yeni sezonda İstanbulspor'un başarısı için ter dökecek. - İSTANBUL

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İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti New York'ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi New York'ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi
Kaynak: İHA

David Jensen, İstanbulspor, New York, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbulspor'a Danimarkalı eldiven - Son Dakika
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