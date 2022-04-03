Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

03.04.2022 13:51
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanatta Sagal'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Muhammet kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul topu kontrol etmeyi başardı.

22. dakikada Hajradinovic'in Doğan'a yaptığı hareket sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kartını çıkardı. Daha önce 15. dakikada, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gören Hajradinovic, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

35. dakikada sağdan kazanılan kornerde Furkan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Figueiredo kafayla arka direğe aşırtırken, müsait durumdaki Djilobodji kafayla takımını öne geçirdi. 0-1

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine ortasında Umut Bozok voleyle vurdu. Bu pozisyonda Günay gole izin vermezken, dönen topu Muleka tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

45. dakikada Hadergjonaj'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok sağ çaprazdan sert vurdu ancak top kaleci Günay'da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Tarkan xx, Spajic xx, Mortadha xx, Rayane Aabid xxx, Muleka xxx, Hajradinovic x, Eysseric xxx, Ahmet Engin xx, Umut Bozok xxx

Yedekler: Harun Tekin, Jeffrey Bruma, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Michal Travnik, Tunay Torun, Doğucan Haspolat, Awer Mabil, Mamadou Fall

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xxx, Caulker x, Tosca xx, Recep xx, Furkan xxx, Kitsiou xx, Doğan xx, Sagal xxx, Figueiredo xx, Muhammet x

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Mirza Cihan, Alexandru Maxim, Amedej Vetrih, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 35) (Gaziantep FK), Muleka (dk. 41) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Hajradinovic (dk. 22) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tarkan (Kasımpaşa), Caulker (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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