Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde Ben Ouannes'e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

52. dakikada Umut Bozok'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

62. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Engin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Cebrail Karayel'in Evren Elmalı'ya yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cebrail Karayel, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

87. dakikada sağ taraftan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Yusuf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

88. dakikada Ben Ounnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Donk xxx, Brecka xx (Tarkan Serbest dk. 46 x), Eren Elmalı xx, Ahmet Engin xx (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Doğucan Haspolat xx, Ben Ouannes xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx (Travnik dk. 77 x), Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel x, Thiam xx, Björkander xx, Naderi x (Aka dk. 24 x, Rodriguez dk. 61 x), Pinares xx (Deniz Kadah dk. 79 x), Zeki Yıldırım xx, Poko xx, Kazımcan Karataş xx, Kappel xx, Paixao xx (Bamba dk. 61 x)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Rayyan, Thaciano, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Donk (dk. 34), Umut Bozok (dk. 88) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Cebrail Karayel (dk. 67) (Altay)

Sarı kartlar: Naderii Pinares, Rodriguez (Altay), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa) - İSTANBUL