Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak

Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi