07-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcu Zehra Kaygısız Türkiye Şampiyonu oldu. 129 sporcu içerisinde Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu Zehra Kaygısız büyük sevinç ve mutluluk yaşadı.

Taha Akgül Spor Salonunda yapılan birbirinden zorlu, seyir keyfi yüksek müsabakalarda rakiplerine şans vermeyen Kayserili sporcu Zehra Kaygısız Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonu olan Zehra Kaygısız'ı ve antrenörü Hasan Önal'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ