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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1

26.10.2021 20:04
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Gökhan Karadeniz'in sağdan kullandığı kornerde Tamer Aşık topu kendi kalesine yolladı. 1-0

21. dakikada Semih'in ceza sahası içinde Çağrı'ya müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyı, Hacı Doğru gole çevirdi. 1-1

63. dakikada Melih'in ortasında topla buluşan Cihan'ın rövaşatası yandan az farkla auta çıktı.

87. dakikada Melih Okutan'ın pasında topu önünde bulan Bah'ın şutu filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada direkten dönen topu filelere yollayan Samsunspor'lu Berk'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mustafa Tosun xx, Salih Demirel xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Berk Taşkın x, Melih Altıkulaç x (Yunus Emre dk. 65 x), Cihan Kahraman x (Bah dk. 79 xx), Gökhan Karadeniz x (Hüseyin dk. 59 x), Semih Altıkulaç xx, Erald Çinari x (Polat dk. 65 x), Melih Okutan xx, Mehmet Akyüz x (Ali dk. 59 x)

Yedekler: Alp, Alaaddin, Osman

Teknik Direktör: Fuat Çapa

1922 Konyaspor: Bahattin Aygün x, Mücahit Kaya x, Cihat Aktaş x (Mert dk. 66 x), Hüseyin Uyanıker x, Ali Karakaya x, Hacı Doğru x, Mehmet Büyüksaray x (Mustafa dk. 74 x), Tamer Aşık x, Emre Kartal x, Çağrı Yasak x (Fuat dk. 66 x), Şehmus Aslan x

Yedekler: Alirıza, Emre,

Teknik Direktör: Derviş Deniz

Goller: Tamer (dk. 3 k.k.), Bah (dk. 87) (Samsunspor), Hacı (dk. 21 pen.) (1922 Konyaspor)

Sarı kart: Ali Kılıç (Samsunspor) - SAMSUN

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1

Gökhan Karadeniz, Türkiye Kupası, Samsunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika
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