Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 1922 Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor , maçtan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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