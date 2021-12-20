KASTAMONU - Sporcular Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunu açtı

Kastamonu'da Zirve Kayak Spor Kulübü Kayak Takımı, Ilgaz Dağı'na kar yağmasıyla sezonu açtı.

Uzun süredir tekerlekli kayaklarla asfalt üzerinde çalışmalarını sürdüren kayaklı koşu takımı, Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 30 santimetreyi bulmasının ardından antrenmanlarını kar üzerinde yapmaya başladı.

Kulübün başkan yardımcısı ve kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, sezonun başlamasının sporcular tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

2004 yılında İtalya'da yapılan şampiyonada dünya şampiyonu olduğunu belirten Kızılarsan, "İtalya'nın Torino kentinde 2006 yılında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na da katıldım. Kayaktaki bu tecrübemi şimdi genç yeteneklere aktarıyorum." diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra antrenmanlarını Ilgaz'da yapmaya başladıklarını anlatan Kızılarslan, "Uzun yaz döneminden sonra tekerlekli kayakla asfalt üzerinde yaptığımız antrenmanları sonlandırdık. Karın iyi yağmasıyla sezonumuzu açtık. İlk antrenmanımızı yaptık. Önümüzdeki etap yarışlarına hazırlanıyoruz. 30 altyapı sporcumuz var. Bugün 16 sporcu ile geldik. Çok iyi sporcularımız var. Önümüzdeki yarışlarda sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular için destek beklediklerini aktaran Kızılarslan, şunları kaydetti:

"Kulübümüz geçen yıl kuruldu. Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde antrenör olduğum için belirli desteklerden yararlanarak ve velilerimizin destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı malzemelerimiz eksik. Yarışmalarda güzel performans sağlayıp milli takımlara gidebilecek sporcularımız var ama eksikler bizi yoruyor. Kayak, Kastamonu'nun bir kültürü. Valiliğimizden, belediyemizden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden sporcularımıza destek bekliyoruz."

Sporculardan Gökçe Duru Güler ise Muhammed Kızılarslan öncülüğünde antrenmanlarını yaptıklarını belirterek, "Antrenmanlarımızı asfaltta yapıyorduk. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Artık kar üzerinde antrenman yapıyoruz." diye konuştu.