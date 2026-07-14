Sporla Anma: 30+ İlde 56 Etkinlik - Son Dakika
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Sporla Anma: 30+ İlde 56 Etkinlik

14.07.2026 09:27
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15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 30'u aşkın ilde 56 anma etkinliği düzenlenecek. Binlerce sporcu, 20 farklı branşta şehitleri anacak ve milli birlik ruhunu sporla yaşatacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda spor federasyonları tarafından 30'u aşkın ilde 56 anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak mottosu "İrade Bizim, Zafer Bizim" doğrultusunda düzenlenecek etkinliklerde, milli takım sporcularından altyapı kategorilerindeki gençlere kadar binlerce sporcu, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak için buluşacak.

Atletizm, güreş, okçuluk, bisiklet, geleneksel güreşler, judo, atıcılık, muaythai, tenis, triatlon, dağcılık, tekvando, wushu, hokey, cimnastik, golf, izcilik, kaykay, kürek ve sutopu branşlarında gerçekleştirilecek organizasyonlarla 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anılırken, demokrasi ve milli birlik ruhu da spor aracılığıyla yaşatılacak.

30'u aşkın ilde 56 anma etkinliği yapılacak

Etkinlikler kapsamında Türkiye Atıcılık Federasyonu, Erzurum'da olimpik kadro aday milli takım, TOHM ve SEM sporcularının katılımıyla anma programı düzenleyecek. Atletizm Federasyonu ise İstanbul'da "İrade Bizim, Zafer Bizim-15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

Bisiklet Federasyonu, Marmaris'teki anma yol yarışının yanı sıra İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bisiklet Turu, Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu, halk sürüşleri ve çeşitli illerde düzenlenecek yarışlarla geniş kapsamlı bir program uygulayacak.

İstanbul'da Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası, Yozgat'ta Sinsin Karakucak Güreşleri, Ankara'da Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Tokat'ta Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası ve Samsun'da Okçuluk Demokrasi ve Milli Birlik Kupası organizasyonları gerçekleştirilecek.

Golf Federasyonu ise İstanbul'un Silivri ilçesinde 13-17 Temmuz tarihlerinde 18 yaş altı, minikler, yetişkinler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde turnuvalar düzenleyecek.

Kamplardan zirve tırmanışına uzanan anma etkinliği

Hokey Federasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ümit kadın milli takımı ile yıldız ve genç sporcuların katılımıyla anma etkinliği gerçekleştirirken, Kürek Federasyonu Edirne ve İstanbul'daki milli takım hazırlık kamplarında özel programlar düzenleyecek. İzcilik Federasyonu da İstanbul'daki Türk İzci Toyu Uluslararası Kampı kapsamında 15 Temmuz Kamp Ateşi etkinliğini düzenleyecek.

Dağcılık Federasyonu ise 2026 yılı faaliyet programında yer alan "15 Temmuz Şehitlerini Anma Tırmanışı" kapsamında, 18-19 Temmuz tarihlerinde Niğde Aladağlar'daki 3 bin 723 metre yüksekliğindeki Emler Zirvesi'ne tırmanış düzenleyerek şehitleri anacak.

Muaythai Federasyonu, Kocaeli'de Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'nın yanı sıra Antalya ve Iğdır'da kulüpler şampiyonaları organize edecek. Tekvando Federasyonu Sinop'ta minikler turnuvası düzenlerken, Triatlon Federasyonu Konya ve Zonguldak'ta bölgesel lig müsabakaları yapacak.

Tenis Federasyonu ise Bartın, Batman, İzmir, Aydın, Hatay, Bursa, Kayseri, Manisa, Düzce, Aksaray, Kırklareli, Adana, Tokat, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Rize, Denizli ve Adıyaman'da farklı yaş kategorilerinde 15 Temmuz temalı turnuvalar düzenleyecek.

Wushu Federasyonu da Yalova'daki 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın yanı sıra Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde il şampiyonaları ile Malatya'da düzenlenecek İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anacak.

Organizasyonlarla sporun birleştirici gücü kullanılarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin yeni nesillere aktarılması, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve milli birlik ruhunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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