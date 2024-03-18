Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu - Son Dakika
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Spor

Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi. Nobre, VAR monitöründe izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi ve gerekçesini telsizle tribünlere iletti. Ligde bir maçı eksik olan Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

18.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
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Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.

D-Smart'tan yayımlanan mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.

Ligde bir maçı eksik Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu - Son Dakika

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