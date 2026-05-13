Spurs, Timberwolves'u Yenerek Seride Öne Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.
Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçındaki galibiyette, Victor Wembanyama, 27 sayı, 17 ribauntla Spurs'a liderlik etti.
Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 20 sayı ile oynadı.
Serinin 6. maçı Minneapolis'te oynanacak.
