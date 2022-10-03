Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.10.2022 22:22
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan MemişoğluErzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu

Gol: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

YORUMLAR
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Altaş Denizlispor: 1-0 Altaş Denizlispor: 1-0
Kaynak: AA

Mehmet Şahan Yılmaz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Sefa Akgün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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