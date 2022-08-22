Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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