Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 23:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayCorendon Alanyaspor: Runarsson, Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Lusamba, Leroy Fer, Pereira, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardoİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet...

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Lusamba, Leroy Fer, Pereira, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Corendon Alanyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Topalli'nin pasında Oğuzhan Berber, ceza sahası dışından şutunu attı. Meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un kucağında kaldı.

5. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eduardo'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan Topalli'nin kavisli ortasında kaleci Runarsson'un tokatladığı top, arka direkte Ethemi'nin önüne düştü. Ethemi'nin dizine çarpan top, auta gitti.

38. dakikada Furkan Bayır'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan Bekiroğlu, topu ayağının dışıyla önüne aldı. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği topa, Oğuzhan Berber son anda ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Yusuf Özdemir, Gökhan Bilir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık çalışanları ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 23:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement