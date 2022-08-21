Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.08.2022 19:16
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: PendikHakemler: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayPendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Dk. 59 Muhammed Akarslan), Ferhat Öztorun (Dk. 59 Erhan Kara), Mesut Özdemir, Thiam, Kappel (Dk. 46 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 59 Ugrai), Nikolics (Dk.

Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Murat Şener

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Muhammed Akarslan dk. 60), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 60), Mesut Özdemir, Khaly Thiam, Leandro Kappel (Gökcan Kaya dk. 46), Adrien Regattin, Ali Han Tunçer (Roland Ugrai dk. 60), Nikolics (Görkem Bitin dk. 73)ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Mohammad Naderi dk. 90+4), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Paixao dk. 67), Eren Erdoğan (Yusuf Tekin dk. 83SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay)

GOL: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor)


YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 Altay, İstanbul'da telafi peşinde Altay, İstanbul'da telafi peşinde
Kaynak: DHA

Muhammed Akarslan, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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