Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.09.2022 19:37
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SarvanlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 79 Denswil), Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Gomez), Hamsik (Dk. 79 Gbamin), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok (Dk.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 79 Denswil), Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Gomez), Hamsik (Dk. 79 Gbamin), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok (Dk. 72 Abdülkadir Ömür)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek (Dk. 70 İbrahim Pehlivan), Markovic (Dk. 58 Mustafa Eskihellaç), Jevtovic, Sagal (Dk. 70 Veliu), Furkan Soyalp, Maxim (Dk. 89 Merkel), Figueiredo (Dk. 46 Pekhart)

Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (penaltıdan), Dk. 90+8 Bartra (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+9 Günay Güvenç, Dk. 90+11 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 87 Bartra, Dk. 90+9 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

59. dakikada Maxim'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

68. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

72. dakikada Hamsik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Eren Elmalı'nın şutunda, top üsten auta gitti.

79. dakikada Maxim'in ceza alanı içinden yerden şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Veliu'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

84. dakikada Eren Elmalı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, tehlikeyi önledi.

90+8. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Bartra, kafayla filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Mete Kalkavan, Şenol Güneş, Eren Elmalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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