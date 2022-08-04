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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

04.08.2022 22:07
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: ÜlkerHakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler)

Slovacko: ???????Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska

Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti.

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 Slovacko: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 Slovacko: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Emre Mor, Portekiz, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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