Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

08.09.2022 21:46
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: ÜlkerHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. 68 Batshuayi)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Dk. 59 Vivcharenko), Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko (Dk. 67 Shepeliev), Kabaiev, Garmash (Dk. 88 Kravchenko), Buyalskiy

Goller: Dk. 35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 11 Garmash, Dk. 78 Syrota, Dk. 87 Bushchan (Dinamo Kiev), Dk. 50 King, Dk. 68 Rossi, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Alioski, Dk. 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.

64. dakikada Dinamo Kiev beraberlik golünü buldu. Soldan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında sağ taraftan Shepeliev'in ortasına ön direkte Buyalskiy'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

90. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasına altı pasın sağında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top üst ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Dinamo Kiev: 2-1 Dinamo Kiev: 2-1 Fenerbahçe-Dinamo Kiev Fenerbahçe-Dinamo Kiev
Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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