Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.08.2022 20:18
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim BozbeyGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Markovic, Maxim, Furkan Soyalp, FigueiredoMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Markovic, Maxim, Furkan Soyalp, Figueiredo

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Abdullah Durak, Chatzigiovanis, Zahid, Beridze, Federico

Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Çankaya, Dk. 35 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü) Dk. 30 Kitsiou, Dk. 45 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kalyon Stadı'ndaki zemin bakım ve onarımı nedeniyle Hatay'da oynanması kararlaştırılan maçın 14. dakikasında, sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Gaziantep ekibinden Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topa uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Kaynak: AA

Bahtiyar Birinci, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Maxim, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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