Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

27.02.2022 15:10

- Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada stada Türk bayrağının asılmaması taraftarların tepkisine neden oldu.

- Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada stada Türk bayrağının asılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Bolvadin Belediye Spor ile Ahmetli Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada statta tek bir Türk bayrağının olmaması ve bayrak direklerinin boş olmasına başta taraftarlar olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Mücadele okunan İstiklal Marşı'nın ardından başlarken, tepkilerin ardından maç başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bayrak direklerine Türk bayrağı çekildi.

Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi
Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi
Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

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Amatör Lig, Karahisar, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi - Son Dakika


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