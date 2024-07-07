Stefan de Vrij: Türkiye karşısında güvenmeye, inanmaya ve sabırlı olmaya devam ettik

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Hollandalı futbolcu Stefan de Vrij, Türkiye karşısında maç içinde kendilerine güvenmeye, inanmaya ve sabırlı oynamaya devam ettiklerini ve bu şekilde sonucu aldıklarını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Hollanda'ya 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu Stefan de Vrij, "Taraftar bizim için çok önemli. Çok güzel ortam vardı. Hollanda'da nasıl bir atmosfer olduğunu tahmin ediyorduk. Futbolun bir ülkeyi nu şekilde kenetlemesi güzel" diye konuştu.

Attığı golün sorulması üzerine 32 yaşındaki futbolcu, "Harika bir his. Önemli bir goldü. İkinci yarıda biz maçı kazanacağımıza inanmaya devam ettik, sabrettik. Bunun sonucunu aldık. Beni bu akşam mutlu eden çok şey oldu. Kısa bir korner kullandık. O noktada beni tutan bir oyuncu yoktu. Topun nereye gittiğini takip ettim. Memphis, bana doğru çok iyi orta açtı. Ben de güzel bir kafa vuruşuyla golü attım. Maç içerisinde önemli bir andı. Sonrasında da maça devam ettik. Hızlıca durumu 2-1'e getirebildik. Kazanacağımıza inanmaya devam ettik. Sabırlı oynadık. Son maçta da benzer tablolar görmüştük. Topu takip etmeye devam ettik, alan açmaya çalıştık. Rakip takım disiplinli oynadı ama alan açtılar ve pozisyon vermeye başladılar" şeklinde konuştu.

Türkiye hakkındaki görüşlerini de aktaran Hollandalı futbolcu, "Türkiye'nin takım olarak ne noktalarda güçlü olduğunu biliyorduk. Savunmayı çok iyi yaptıklarını biliyorduk. Bir önceki maçta 5'li savunma hatlarıyla oynadıkları gördük. Alan bırakmayacaklarını biliyorduk. Bence maça çok iyi başladık. Boş oyuncuları bulabildik. Sonrasında çok fazla top kaybetmeye başladık. Bu da rakibin istediği şey. İleride çok hızlı ve teknik oyuncuları var. Hak ettikleri golü buldular. Biz kendimize güvenmeye, inanmaya ve sabırlı olmaya devam ettik ve sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

Stefan de Vrij sonra olarak İngiltere ile yarı finalde oynayacakları maç için ise, "İngiltere çok iyi bir takım. Çok kaliteli bir takım ama biz de öyleyiz. Hollanda - İngiltere güzel bir karşılaşma. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde olduğu için de çok güzel bir maç olacak" dedi. - BERLİN