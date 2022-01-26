Üye Girişi
Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti! - Son Dakika

Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti!

26.01.2022 18:12

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un röportaj sırasında hapşırması sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Kendisine "Çok yaşa" denilen Alman hoca bu sözün anlamını tercümanına sordu. Tercümanın Kuntz'a hapşıran kişinin "Sen de gör" dediğini belirtmesi ve anlamını açıklaması sonrasında ise Alman teknik direktör kendisini gülmekten alamadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un röportaj verirken hapşırması ve sonrasında yaşanan diyalog büyük ilgi çekti. "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını soran Alman hoca aldığı cevaplar karşısında "Öğreniyorum" diyerek kendisini gülmekten alamadı.

STEFAN KUNTZ: ÖĞRENİYORUM

Röportaj sırasında hapşıran Alman hoca, kendisine "Çok yaşa" denilmesi sonrası bu ifadenin anlamını sordu. Tercümanının "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını açıklaması sonrası Stefan Kuntz "Öğreniyorum" diyerek güldü. Yaşanan renkli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

YORUMLAR
500

Milli Takım Teknik Direktörü, Stefan Kuntz, Röportaj, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti! - Son Dakika Spor


Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı         
21:20
Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol! Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol!         
21:08
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak         
18:57
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
21:16 Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
21:07 Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük
20:33 Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken hamle!
20:28 Karın 8 metreyi bulduğu Gümüşhane'de rahatsızlanan köy muhtarı, 11 saat sonra kurtarıldı
20:21 Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın tepkisini çeken yıldızla yollar ayrıldı
20:11 DEVA ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na mı katılıyor? Babacan iddialara cevap verdi: Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz
20:01 Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi
19:59 Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
19:28 Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 21:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement