A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un röportaj verirken hapşırması ve sonrasında yaşanan diyalog büyük ilgi çekti. "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını soran Alman hoca aldığı cevaplar karşısında "Öğreniyorum" diyerek kendisini gülmekten alamadı.
Röportaj sırasında hapşıran Alman hoca, kendisine "Çok yaşa" denilmesi sonrası bu ifadenin anlamını sordu. Tercümanının "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını açıklaması sonrası Stefan Kuntz "Öğreniyorum" diyerek güldü. Yaşanan renkli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti! - Son Dakika Spor