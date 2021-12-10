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STK başkanlarından Turgutluspor'a destek - Son Dakika

STK başkanlarından Turgutluspor'a destek

10.12.2021 15:05
STK başkanlarından Turgutluspor'a destek

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutlusporlu futbolcu ve yöneticiler antrenmanda ilçedeki sivil toplum kuruluşları başkanlarının ziyaretiyle moral buldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutlusporlu futbolcu ve yöneticiler antrenmanda ilçedeki sivil toplum kuruluşları başkanlarının ziyaretiyle moral buldu.

Turgutlu'daki sivil toplum kuruluşları başkanları, Turgutluspor'un bugün yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler de yer aldı. Takıma yarın oynayacakları Etimesgut Belediyespor karşısında başarılar dileyen STK başkanları, takıma tatlı ikramında bulundu. STK başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "STK başkanlarına, ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu ziyaret bize büyük moral vermiştir. Gün birlik olma günüdür. Bu ziyaretler bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Ziyarete gelen tüm başkanlarımıza şahsım, yönetici arkadaşlarım ve kulübüm adına teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette konuşan STK başkanları, yarın oynanacak olan Etimesgut Belediyespor maçında takıma başarı dilerken, her zaman takımın arkasında olduklarını belirtti. - MANİSA

STK başkanlarından Turgutluspor'a destek
STK başkanlarından Turgutluspor'a destek
STK başkanlarından Turgutluspor'a destek
STK başkanlarından Turgutluspor'a destek

Sivil Toplum Kuruluşları, Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor STK başkanlarından Turgutluspor'a destek - Son Dakika Spor


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