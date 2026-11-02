Storck, Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin galibiyetini Goutas'a hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Storck, Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin galibiyetini Goutas'a hediye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yendi. Teknik direktör Bernd Storck, muhteşem bir galibiyet aldıklarını belirterek bu galibiyeti 6 ay yanlarında olamayacak kaptan Dimitrios Goutas'a hediye etmek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck, muhteşem bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı-siyahlı takımı tebrik ederek başlayan Storck, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet aldık, defansta, orta sahada, forvette çok güzel bir maç oynadık. Kupa maçında aldığımız galibiyet bize bir güven kazandırdı. Skor çok iyi ama futbol olarak da çok iyi şeyler yaptık. Bu galibiyeti kaptanımız Dimitrios Goutas'a da hediye etmek istiyorum, 6 ay yanımızda olamayacak, ona 'geçmiş olsun' dileğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki değişikliklere de değinen Alman teknik adam, "Genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum, oynamayı hak ettiler. Perşembe günü oynadıkları kupa maçında da genç arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. Bu maçtan önce kendileriyle konuştum. Tüm takım çok konsantreydi. Çok sıkı ve iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Koşu yollarına nasıl hareketlenir, alanlar nasıl açılır hep antrenmanlarda çalıştığımız şeyler. İyinin üstünde yeteneklerimiz var. Onların sadece iyi antrene edilmesi gerekiyor." dedi.

"Fantastik takım"

Tecrübeli teknik direktör, maç içerisindeki tüm faktörlerin skoru etkilediğini dile getirdi.

Maçta kırılma anı olarak ilk golü gösterebileceğini ifade eden Bernd Storck, "Devre arasında oyuncularıma 'Sadece defansla maçı bitiremeyiz, ikinci golü atmalıyız' diye konuştum. İkinci golü attıktan sonra işler bizim için kolaylaştı. Oyuncularımla iyi bir iletişim kurmam gerekiyor. Ne istediğimi, neyi istemediğimi onlara çok net ifade ettim. Benim görevim bu güzel ve fantastik takımı Süper Lig'de tutabilmek." diye konuştu.

Storck, bir soru üzerine gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçına yönelik "Önümüzdeki hafta Beşiktaş karşılaşması farklı olacak. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İşlerini zorlaştırmak için en üst seviyede performans ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiAlanyasporHediyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Bülent Şakrak’tan evlilik müjdesi 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:12:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Storck, Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin galibiyetini Goutas'a hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android