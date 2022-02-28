Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı - Son Dakika
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Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

28.02.2022 12:39
Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

Geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine başlayan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi, 9-15 yaş arası yüzme bilen tüm sporculara hizmet verecek.

Geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine başlayan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi, 9-15 yaş arası yüzme bilen tüm sporculara hizmet verecek.

Şu an yalnızca 9-15 yaş arası sporculara hizmet veren tesis, pek yakın zamanda yetişkinler için de hizmet vermeye başlayacak. Tesiste durgun su, kano ve kayak eğitimleri verilecek. Başvuruların alınmaya başlayan merkeze ise ilginin yoğun olduğu ve yaş grubu kategorisinin yükseltilmesine yönelik taleplerin olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı - Son Dakika


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