Su topunda play-off ve play-out heyecanı başlıyor - Son Dakika

Su topunda Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out heyecanı yarın İstanbul'da yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitiren Galatasaray, ENKA ve Adalar Su Sporları ve Kınalıada Su Sporları, play-off'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Heybeliada Su Sporları, Bodrum Yarımada Su Sporları ve ODTÜ ise kümede kalmak için play-out maçlarına çıkacak.

İstanbul'da Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılacak play-off ve play-out müsabakalarında ilk devre maçları 1-3 Nisan'da oynanacak. İkinci devre maçları ise yine aynı yerde 8-10 Nisan'da gerçekleşecek.