SUBÜ Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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SUBÜ Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu Düzenlendi

SUBÜ Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu Düzenlendi

SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Üniversitelerarası 2'nci Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu' düzenlendi. Koşuya 11 üniversiteden öğrenci katıldı ve dereceye giren takımlara ödüller verildi.

20.05.2024 18:01
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SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Üniversitelerarası 2'nci Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu' düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Spor Bilimleri Fakültesi ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) desteği ile 'Üniversitelerarası 2'nci Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu" düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen koşuya 11 üniversiteden öğrenci katıldı. Turnuvada Erkekler Takım Kategorisi'ni Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci, Yozgat Bozok Üniversitesi ikinci ve Bayburt Üniversitesi üçüncü olarak tamamladı.

Kadınlar Takım Kategorisi'nde Düzce Üniversitesi birinci olurken Sağlık Bilimleri Üniversitesi ikinci, Yozgat Bozok Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay takdim etti. Bireysel Erkekler Kategorisi'ni Bayburt Üniversitesi öğrencisi Necati Emanet ilk sırada tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Muhammet Putum ikinci, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Muhammed Ali Temel üçüncü sırayı aldı. Bireysel Kadınlar Kategorisi'nde Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Hatice Sena Küçük birinci oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi Hande Değirmenci ikincilik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Ayşe Nur Yağcılar üçüncülük elde etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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